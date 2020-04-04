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Суббота, 4 апреля 2020, 15:55 мск

Новости Екатеринбург

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Обвиняемого в поджоге дома, где погибли 8 человек, отправили в СИЗО

В Ленинском районном суде Екатеринбурга сегодня вынесли меру пресечения обвиняемому в серии поджогов ветхих домов в Екатеринбурге. В одном из бараков сгорели люди – погибло восемь человек.

Обвиняемый – Александр Понкратов 1991 года рождения – сжигал дома без какой-либо цели, просто из удовольствия. Следователи ходатайствовали о заключении его под стражу. Судья ходатайство удовлетворила. Пироман пробудет под арестом до 26 мая.

Понкратова поймали 2 апреля, на месте очередного пожара. До этого в марте произошло не менее пяти пожаров в одном и том же районе. В предпоследнем, который произошел в бараке на улице Омской, в ночь на 27 марта, в огне погибли семь человек, еще одна жительница дома умерла от ожогов в больнице. Возбуждены уголовные дела об убийстве двух и более лиц и поджоге.

Екатеринбург, Елена Иванова

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