Обвиняемого в поджоге дома, где погибли 8 человек, отправили в СИЗО

В Ленинском районном суде Екатеринбурга сегодня вынесли меру пресечения обвиняемому в серии поджогов ветхих домов в Екатеринбурге. В одном из бараков сгорели люди – погибло восемь человек.

Обвиняемый – Александр Понкратов 1991 года рождения – сжигал дома без какой-либо цели, просто из удовольствия. Следователи ходатайствовали о заключении его под стражу. Судья ходатайство удовлетворила. Пироман пробудет под арестом до 26 мая.

Понкратова поймали 2 апреля, на месте очередного пожара. До этого в марте произошло не менее пяти пожаров в одном и том же районе. В предпоследнем, который произошел в бараке на улице Омской, в ночь на 27 марта, в огне погибли семь человек, еще одна жительница дома умерла от ожогов в больнице. Возбуждены уголовные дела об убийстве двух и более лиц и поджоге.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 04.04.20

Жительница Екатеринбурга обнаружила клеща в центре города (ФОТО). / Из-за коронавируса в Нижней Туре устроили уборку. / На Урале будут судить распространителя фейк-ньюс о коронавирусе (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»