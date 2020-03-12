«Купили людей, чтобы сжигали дома», – жители Уралмаша считают, что в поджогах виноват застройщик нового ЖК «Мир, Труд, Май» (ФОТО, ВИДЕО)

Жители дома № 39 на улице 40 лет Октября, где накануне ночью произошел пожар, организовали ночные дежурства. Они считают, что к поджогу причастен застройщик ЖК «Мир, Труд, Май». Дело в том, что строители и некоторые владельцы квартир не могут договориться об условиях расселения. Кроме того, сейчас волнуются жители соседних домов постройки 30-х годов прошлого века, так как здания тоже попадают под снос для строительства жилого комплекса. Подробности – в нашем материале.

Жители домов на Уралмаше рассказывают о поджогах

Владельцы квартир дома № 39 на 40 лет Октября начали активно обращаться в СМИ, к депутатам и правоохранителям за помощью. Местные хотят добиться, чтобы их дом охраняли или установили систему видеонаблюдения. Собственник одной из квартир в доме Евгений Белозеров рассказал «Новому Дню», что в возгорании виноват неизвестный поджигатель. Мол, он подготовился: выломал петли замков на входных дверях на чердак, облил одну стенку горючей жидкостью и сбежал с места преступления. Пожар местные потушили самостоятельно, а на месте возгорания чувствовался запах бензина. Сейчас жильцы дома дежурят, чтобы не допустить повторного поджога.

Люди предполагают, что в пожаре виноват застройщик АО АСЦ «Правобережный», который занимается строительством ЖК «Мир, Труд, Май». Дело в том, что их дом попал под расселение, хотя само здание не аварийное. К людям приходили представители застройщика и обсуждали варианты выселения из квартир. Некоторые собственники посчитали, что их квартиры слишком дешево оценили. Кроме того, сложности возникли у тех, у кого жилплощади оформлены по договору социального найма. Им в АО АСЦ «Правобережный» предложили приватизировать эти квадратные метры и продать застройщику. А летом появились неизвестные молодые люди, которые заявили, что этот дом сгорит. «Мы вас охранять не будем», – сказала нам представительница застройщика. С июля предупреждали, что сожгут», – рассказывает Галина, жительница дома № 39.

За день до пожара в 39-м доме загорелся дом № 31 по этой же улице. Там на момент пожара все квартиры были расселены, кроме одной. У строения прогорели кровля, лестничный марш второго подъезда, где как раз находится нерасселенная квартира. «Видимо, долго съезжала или вообще не хотела съезжать. Но она здесь осталась одна. И подожгли именно ее подъезд, подожгли на входе. Видимо, чтобы уже в окно выпрыгнула и в квартиру не вернулась», – предполагает Евгений Белозеров. Он помогал погорельцам вывозить вещи из сгоревшего дома.

Сейчас на улице 40 лет Октября расположены 4 дома, которые были построены в 30-е годы. На их месте должны появиться новостройки. Кстати, недалеко от 39-го дома, где был пожар, расположен баннер с рекламой жилищного комплекса, на котором красуется молодой человек, а рядом надписи «Добро! Гуманизм! Уралмаш!», «Квартиры для хороших людей в хорошем районе». Корреспондент «Нового Дня» не смог дозвониться до АО АСЦ «Правобережный», который занимается строительством объекта. В приемной на звонки никто не отвечает.

«Новый День» пообщался с жителями дома № 33 все по той же улице. Собственница комнаты в коммуналке Наталья Скоробогатова рассказала, что к ним представители застройщика приходили несколько лет назад, и с тех пор никаких вестей не было. В свете последних событий женщина позвонила в строительную компанию и выяснила, что 39-й дом действительно расселяют, а 31-й будут сносить. «А мы еще будем стоять, № 33 и 35 будут стоять до осени или до следующего года. Эта земля уже купленная. Предложений пока не было. Боимся, что такой же пожар произойдет. Уже написали обращение в следственный комитет по Свердловской области. Даже пожарные приезжают и говорят: «Или это застройщики, или же застройщики купили людей, чтобы те сжигали эти дома», – сообщила она.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

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