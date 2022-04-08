На Уралмаше горит расселенный барак на месте будущей стройки (ФОТО)

На улице 40 лет Октября сегодня днем загорелся один из расселенных бараков – дом № 35. По данным МЧС, площадь пожара уже составила 250 квадратных метров. Огонь быстро распространился по деревянным конструкциям двухэтажного здания.

Сообщение о пожаре поступило в 15:36. На месте ЧП работают шесть пожарных машин, угрозы для соседних домов нет. Информации о пострадавших не поступало, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона. Для помощи спасателям инспекторы ГИБДД перекрыли участок улицы 40 лет Октября, пока пожарные тушат огонь.

Как ранее писал «Новый День», на улице 40 лет Октября два года назад уже была серия пожаров в бараках 1930-х годов постройки. Тогда горели деревянные дома № 31 и № 39. Местные жители подозревали, что поджоги устроила строительная компания, которая купила здесь землю. Но застройщик отрицал все обвинения.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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