На Уралмаше горят дома 30-х годов. Жильцы подозревают поджог

Сегодня ночью, в 23:55, загорелся чердак муниципального жилого дома по адресу: Екатеринбург, ул. 40-летия Октября, 39. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, площадь пожара составила 15 кв. м. Из дома эвакуированы 25 человек, в том числе 10 детей. В тушении пожара были задействованы 5 единиц техники, 23 человека личного состава. Огонь был ликвидирован в 00:09.

Между тем пользователи интернет-сообщества «Уралмаш-Эльмаш» «ВКонтакте» утверждают, что жильцы уверены: это поджог, так как на чердаке ощущался запах бензина.

Добавим, в ночь с 8 на 9 марта на этой же улице загорелся дом такого же типа. Официально он числится отселенным, но во время пожара оттуда был эвакуирован как минимум один человек. Тогда на площади 250 кв. м были повреждены перегородки первого и второго этажей, чердачное перекрытие и кровля. Жители старых домов, построенных одновременно с заводом «Уралмаш», подозревают, что их хотят выжить, а здания – снести.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу корреспонденту «Нового Дня» сообщили, что по факту возгорания проводится проверка.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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