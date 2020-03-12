Высокинский соберет силовиков для выяснения причин пожаров на Уралмаше

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский пообещал взять на личный контроль ситуацию с пожарами в старых домах на Уралмаше. Местные жители подозревают, что это поджоги, которые выгодны застройщику. Дома, построенные еще в 30-е годы, планируют снести, но собственники не соглашаются продавать свои квартиры.

Депутат Алексей Вихарев, к которому жильцы обратились за помощью, рассказал, что за минувшие двое суток случилось уже несколько ночных пожаров: в домах № 31 и 39 по улице 40-летия Октября и доме № 7 по улице Авангардной. «В микрорайоне паника, люди бояться спать, организовали круглосуточное дежурство. Я вчера был там, действительно, факты поджога налицо. В некоторых домах обгорели чердаки и крыша, обвалилась штукатурка, пострадал подъезд – где-то даже страшно заходить, настолько все закопчено от дыма. Я сейчас занимаюсь тем, чтобы установить в этих домах видеонаблюдение», – сообщил Вихарев.

По словам депутата, жильцы винят в поджогах застройщика, но не стал называть компанию: «Там надо разбираться, кто застраивает эти земельные участки. У меня есть информация, что попытки поджога были в пяти домах, рядом с которыми есть строительные площадки. Но жители возмущены хамским поведением юристов застройщика. Им предлагают выкупить квартиры по цене ниже рыночной и подселяют так называемых «профессиональных соседей», которые шумят и мешают спокойно жить. С жителями никто не выходит на диалог».

Сегодня на внеочередном заседании думы Вихарев попросил мэра обратить внимание на ситуацию с поджогами. Высокинский сообщил, что на следующей неделе проведет совещание с силовиками на эту тему. Заявления в полицию уже направлены.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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