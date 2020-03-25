На Уралмаше снова горят дома – жители каждую ночь опасаются поджогов (ВИДЕО)

Очередной пожар произошел накануне поздно вечером в доме №31 по улице 40-летия Октября. «Загорелись помещения на втором этаже», – рассказал «Новому Дню» житель дома №39 по той же улице Евгений Белозеров. По его словам, после предыдущей серии пожаров в этих домах люди стали по очереди дежурить по ночам, опасаясь новых возгораний. По факту поджогов возбуждены уголовные дела, правоохранители занимаются расследованием, но находиться в зданиях становится все опаснее.

На Уралмаше снова горят дома

То, что дома на улице 40-летия Октября поджигают – жители не сомневаются. Каждый день они ловят в подъездах незнакомых людей. Как рассказал Евгений Белозеров, через минут 30-40 после вчерашнего пожара в доме №31 он заметил подозрительного мужчину, который зашел в его дом. «Сижу в машине и вижу, мужичок в берцах по двору прошелся, огляделся по сторонам и зашел в подъезд. Я постучался в квартиры к соседям. И мы его задержали. Он нам сказал, что у него руки замерзли. Он пришел к нам в подъезд, чтобы их погреть», – пояснил Евгений. Неизвестного мужчину передали полицейским. При себе у него была зажигалка и блокнот. Незваный гость объяснил, что приехал он в Екатеринбург из Тугулыма на заработки.

«Мы по очереди дежурим во дворе, установили камеры видеонаблюдения, – рассказал Евгений Белозеров. – И материала уже накопилось достаточно». Сегодня он намеревался передать файлы с камер видеонаблюдения в полицию . «Мы уже хотим, чтобы это прекратилось, чтобы дела были расследованы, и мы могли спокойно спать по ночам», – говорит собеседник агентства. Но сделать это не получилось – в ОП сообщили, что у них карантин и пообещали, что следователь сам придет к жителям, чтобы получить материалы.

По одной из версий, которую выдвигают в качестве предположения жильцы бараков – поджоги могут быть связаны со строительством жилого комплекса «Мир, Труд, Май!». Ранее обитатели зданий на 40-летия Октября рассказывали агентству, что компания планирует застроить земельный участок, где расположены старые дома, но с некоторыми владельцами ей так и не удалось договориться об условиях расселения.

Дома на 40-летия Октября активно начали гореть в начале марта. Первым вспыхнул дом №31 в ночь с 8 на 9 марта. На момент инцидента в доме жила единственная семья. Через два дня после пожара в 31-м доме ночью произошло возгорание в доме №39.

Уголовные дела возбуждены по ч.2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее значительный ущерб».

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

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