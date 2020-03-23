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Понедельник, 23 марта 2020, 09:30 мск

Новости Екатеринбург

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По поджогам старых домов на Уралмаше возбуждены уголовные дела

То, чего уже несколько недель требовали жители Уралмаша, начинает реализовываться: возбуждены уголовные дела о поджоге старых деревянных домов в Орджоникидзевском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, дела возбуждены по ч. 2 ст. 167 УК Российской Федерации «Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее значительный ущерб».

Как уже сообщалось, в этом месяце случилось пять пожаров в жилых домах, расположенных по адресам: ул. Шефская, 22а; ул. Балаклавская, 3; ул. 40-летия Октября, 31 и 39; ул. Авангардная, 7. Как писал «Новый День», жильцы сразу заподозрили поджог, они рассказывали, что чувствовали запах бензина на чердаке. Люди считают, что к ночным возгоранием может быть причастен застройщик ЖК «Мир, Труд, Май!». По совпадению компания планирует застроить земельный участок, где сейчас стоят старые дома, но строители и некоторые владельцы квартир не могут договориться об условиях расселения.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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