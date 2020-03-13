Депутат гордумы заказал независимую экспертизу по пожарам на Уралмаше (ФОТО)

Депутат екатеринбургской городской думы Алексей Вихарев, к которому обратились жители двух домов, пострадавших на этой неделе от пожаров, рассказал о ситуации в микрорайоне. Речь, напомним, идет о двух деревянных домах, построенных еще 30-е годы прошлого века, расположенных на улицах 40 лет Октября, 39, и Авангардной, 7. По словам Вихарева, в течение десяти дней полиция получит результаты экспертизы, которую проводят пожарные дознаватели.

Жители микрорайона уверены, что в обоих случаях имели место поджоги – они рассказывали «Новому Дню», что чувствовали запах бензина. «Жильцы опасаются, что специалисты сошлются в своем заключении на неисправность проводки, поэтому мы решили провести независимую экспертизу. Также люди собрали подписи для коллективного обращения с просьбой возбудить уголовное дело – будем добиваться возбуждения», – рассказал депутат в своем фейсбуке.

Также Алексей Вихарев сообщил, что выступил модератором общения между застройщком, которого местные жители подозревают в организации поджогов, и собственно жильцами пострадавших домов. «Пришел представитель застройщика. Пригласил жителей к себе на разговор и пообещал, что постарается перенести очередь по расселению с 2021 года на 2020 год, так как сгоревшие квартиры непригодны для жилья. Я договорился, чтоб управляющая компания починила крышу. Держу на контроле. Будем организовывать совместную встречу: жители, застройщик, УК», – сказал народный избранник.

По его словам, следующая встреча с жильцами намечена на воскресенье, 15 марта. «Отчитаюсь, что удалось сделать, спланируем дальнейшие действия», – добавил он.

Екатеринбург, Тамара Барабанова

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