Екатеринбургский депутат добивается установки уличных видеокамер на окраинах города

В микрорайонах Екатеринбурга с ветхими домами будут устанавливать видеокамеры для пресечения возможных поджогов. С таким предложением выступил депутат Алексей Вихарев, который активно занимался расследованием причин пожаров в деревянных бараках на Уралмаше. Народный избранник сообщил в соцсетях, что сегодня получил ответ от городской администрации. В нем говорится, что главам районов поручили предусмотреть дополнительное финансирование на установку видеокамер с возможностью передачи видеопотока в полицию.

«Маленькая, но очень важная победа на этом этапе. Следующий шаг – проконтролировать, чтоб при верстке бюджета об этом поручении никто не забыл», – написал Вихарев.

Напомним, депутат за свой счет устанавливал камеры на домах по улицам 40 лет Октября и Авангардной, где в марте этого года была серия возгораний. Также он выступал модератором в конфликте жильцов и застройщика, которого люди обвиняли в поджогах, и добивался возбуждения уголовного дела после пожаров.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 22.10.20

«Когда ты строишь клубный дом – одни подходы, когда целый город – другие»: формулу осознанного строительства вывели участники 100+. / В Екатеринбурге поймали двух петербуржцев с семью килограммами «зомби-наркотика». / Екатеринбуржцы скупают антибиотики, которые выписывают при Covid-19. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»