В дворе дома, который по версии жителей подожгли, установят камеры видеонаблюдения (ФОТО)

Сегодня на Уралмаше состоялась встреча с жителями улицы 40 лет Октября, где начали гореть дома 1930-х годов постройки. Люди собрались возле дома № 39, где два дня назад загорелся чердак.

Пообщаться с местными жителями пришли представители полиции и прокуратуры, глава Орджоникидзевского района, а также несколько депутатов. Также на встречу пришел Сергей Бедрин – это начальник юридического отдела компании АО АСЦ «Правобережный». Он не стал разговаривать с жильцами и журналистами. Напомним, АО АСЦ «Правобережный» занимается строительством ЖК «Мир! Труд! Май!». Жилищный комплекс должен появиться как раз на месте домов, которые сейчас по непонятному совпадению периодически горят.

Во время встречи жителям дома № 39 пообещали, что установят камеры видеонаблюдения во дворе. «В воскресенье приедут специалисты, будут устанавливать камеры. Шесть камер поставят. Сейчас собрали подписи, коллективное письмо в прокуратуру написали по этому поводу. Пока вопросы безопасности решаются», – рассказал «Новому Дню» житель дома Евгений Белозеров.

Отметим, сегодня был заменен рекламный баннер ЖК «Мир! Труд! Май!», который расположен возле дома № 39 по улице 40-летия Октября. Напомним, вчера на нем был изображен молодой человек в кепке, а рядом были написаны фразы «Добро! Гуманизм! Уралмаш!», «Квартиры для хороших людей в хорошем районе». А сегодня на баннере красуется радостная девушка и информация о скидке.

Ранее мы писали о домах № 31 и 39, в которых недавно был пожар. Местные считают причастной к возгораниям компанию АО АСЦ «Правобережный», которая занимается возведением ЖК «Мир! Труд! Май!». Наша съемочная группа пообщалась с жителями соседних домов и выяснила: местные боятся, что их дома тоже могут быть «заказаны» для поджога.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Семен Саливанчук

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