В суд ушло дело мужчины, который ради забавы спалил барак: погибли восемь человек

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о поджоге дома на улице Омской в Екатеринбурге. Пиромана обвиняют по двум статьям – за убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений («а», «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и за поджог из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Дело готово для направления в суд, об этом сегодня сообщает пресс-служба прокуратуры по Свердловской области.

Страшный пожар произошел в марте прошлого года, в поджоге обвиняется Александр Понкратов 1991 года рождения. Он сжигал дома без какой-либо цели, просто из удовольствия. В марте на Уралмаше начали гореть дома 30-х годов постройки, местные жители даже начали подозревать застройщика. Горели в основном расселенные дома, но в ночь на 27 марта загорелся дом на Омской, в огне погибли семь человек, еще одна жительница дома умерла от ожогов в больнице. Спустя несколько дней, 2 апреля, Понкратова поймали на месте очередного пожара. После допросов стало ясно, что задержанный выпивал, а после брал горючее и шел сжигать дома. Так он поступил и ночью, когда погибли люди: выпил рядом с бараком, достал бензин, облил пол в подъезде под лестницей и поджег.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 04.03.21

Авиакомпаниям выдали допуски на полеты из Екатеринбурга в Черногорию, Болгарию и Израиль. / В Ленинском суде начинаются прения по делу о смертельном ДТП у «Алатыря». Журналистов не пустили в зал. / Родители: никто из детей не заметил ничего странного в поведении 83-летнего тренера, обвиненного в педофилии. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»