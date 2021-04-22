Присяжные признали виновным поджигателя, из-за которого погибли 8 человек

Присяжные заседатели признали виновным Александра Понкратова, который из хулиганских побуждений поджег жилой дом, в результате чего погибли восемь человек.

Как сообщили «Новому Дню» в СУ СКР по Свердловской области, по делу проведен ряд судебных экспертиз, в том числе психолого-психиатрическая, согласно которой обвиняемый признан вменяемым. Присяжные решили, что подсудимый не заслуживает снисхождения. На основании их обвинительного вердикта судом будет вынесен приговор.

Как уже сообщал «Новый День», поздним вечером 26 марта 2020 года Понкратов поджег двухэтажный деревянный жилой дом по улице Омской в Екатеринбурге. До прибытия пожарных из дома сами выбежали 10 человек. Деревянные конструкции здания горели быстро. Площадь пожара составила 200 кв. м. Сразу погибли семь человек, позже в больнице скончалась еще одна пострадавшая. Затем жительница дома № 23 по улице Уральской рассказала съемочной группе «Нового Дня», что стала очевидицей пожара. Она живет в таком же доме – напротив сгоревшего. Женщина сразу была уверена, что это был поджог. «Сначала хлопки было слышно, как фейерверк. Вспыхнул сразу весь подъезд, словно там пролили бензином, и крыша сразу загорелась в центре», – сказала она.

Понкратова поймали сотрудники полиции 2 апреля на месте очередного пожара. После допросов стало ясно, что задержанный выпивал, а после брал горючее и шел сжигать дома. Так он поступил и ночью, когда погибли люди: выпил рядом с бараком, достал бензин, облил пол в подъезде под лестницей и поджег. Обвинительное заключение по уголовному делу было утверждено в марте 2021 года и направлено в областной суд. Пиромана обвиняют по двум статьям: за убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений («а», «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и за поджог из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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