Число жертв пожара в Екатеринбурге увеличилось до восьми человек

Число жертв пожара, который произошел вчера ночью в Пионерском поселке в Екатеринбурге, увеличилось до восьми человек. Скончалась женщина, которая была госпитализирована с ожогами – по некоторым данным, она смогла сама выбраться из горящего здания, но спасти врачам ее не удалось. Информацию «Новому Дню» подтвердили в пресс-службе управления здравоохранения.

Напомним, пожар произошел в двухэтажном деревянном доме в Екатеринбурге на улице Омской, 91. Сигнал поступил в 23:06. Через несколько минут первые пожарные машины уже прибыли к месту вызова, и на тот момент огонь уже охватил подъезд и подбирался к кровле. До прибытия пожарных из дома сами выбежали 10 человек. Деревянные конструкции здания горели быстро. Площадь пожара составила 200 кв. м. Из горящего дома пожарные вынесли два газовых баллона. По факту ночного пожара было возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям УК: ч. 2 ст. 105 «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом» и ч.2 ст.167 «Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенные путем поджога».

Жительница дома № 23 по улице Уральской рассказала съемочной группе «Нового Дня», что стала очевидицей пожара. Она живет в таком же доме – напротив сгоревшего здания. Женщина уверена, что это был поджог. «Сначала хлопки было слышно, как фейерверк. Вспыхнул сразу весь подъезд, словно там пролили бензином, и крыша сразу загорелась в центре. По слухам, кто-то из жильцов прыгнул со второго этажа. Одна девушка сама выползла, которая в реанимации сейчас. Остальных выносили», – сказала она.

В рамках уголовных дел в компании ООО «Фортис», которая занимается строительством ЖК «Основа» по соседству, сегодня были проведены обыски. «Конкретно в доме, где случилась трагедия, у нас нет объектов недвижимости. Было только в планах его расселять. Мы хотели этим заниматься в конце этого года или в следующем году. Частично участок этого дома попадал под строительство, частично под проезд. В принципе, все жители были в курсе», – рассказал «Новому Дню» директор ООО «Фортис» Николай Медведев. Он также дополнил, что на данной стадии следствия в адрес компании не были выдвинуты какие-либо обвинения, и вопросы причастности также не поднимались.

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