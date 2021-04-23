Пироману, погубившему 8 человек, дали пожизненное (ФОТО)

Свердловский областной суд приговорил к пожизненному заключению в колонии особого режима Александра Понкратова, который поджег жилой дом, в результате чего погибли восемь человек.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое решение вынес судья Александр Ладин с учетом пожелания гособвинителя. Также судья принял во внимание, что 21 апреля присяжные заседатели признали Понкратова виновным, они посчитали, что подсудимый не заслуживает снисхождения.

Напомним, жуткий пожар произошел 26 марта 2020 года. Понкратов выпил и решил спалить барак – облил дом горючим и поджег. Семь человек умерли на месте от отравления угарным газом, еще одна женщина скончалась на следующий день в больнице, у нее было обожжено 80% тела. Свидетельница пожара рассказывала «Новому Дню», что поджог дома был очевиден. «Вспыхнул сразу весь подъезд, словно там пролили бензином, и крыша сразу загорелась в центре», – говорила она. Пиромана поймали через несколько дней на месте очередного пожара.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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