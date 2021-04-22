Прокурор запросил пожизненное для пиромана, который погубил 8 человек

Гособвинитель запросил пожизненное лишение свободы для Александра Понкратова, который поджег дом на улице Омской в Екатеринбурге, из-за чего погибли 8 человек. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, оглашение приговора назначено на завтра, 23 апреля, 14 часов.

Накануне присяжные заседатели признали Понкратова виновным, они посчитали, что подсудимый не заслуживает снисхождения.

Жуткий пожар произошел 26 марта 2020 года. Понкратов выпил и из хулиганских побуждений решил спалить барак. Он облил дом горючим и поджег. Семь человек умерли на месте от отравления угарным газом, еще одна женщина скончалась на следующий день в больнице, у нее было обожжено 80% тела. Свидетельница пожара рассказывала «Новому Дню», что поджог дома был очевиден. «Сначала хлопки было слышно, как фейерверк. Вспыхнул сразу весь подъезд, словно там пролили бензином, и крыша сразу загорелась в центре», – говорила она. Пиромана поймали 2 апреля на месте очередного пожара.

Пожар в бараке: рассказ соседки

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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