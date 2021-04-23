Осужденный за смерть 8 человек поджигатель смеялся на оглашении приговора (ВИДЕО)

Уроженец Верхней Пышмы, 30-летний Александр Понкратов, приговоренный сегодня к пожизненному заключению за гибель восьми человек в подожженном им доме, еще в детстве любил играть с огнем. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказала журналистам сегодня после оглашения приговора пресс-секретарь областной прокуратуры Марина Канатова. По ее словам, Понкратов еще несовершеннолетним совершал поджоги, за что к административной ответственности привлекали его мать. «Он испытывал удовольствие от вида горящих зданий», – рассказала она. Отметим, что судебная психиатрическая экспертиза признала подсудимого вменяемым. На учете у нарколога и психиатра он не состоял, но участковый уполномоченный полиции замечал за ним склонность к пьянству.

Приговор пироману

Сам Понкратов на оглашении приговора вел себя развязно: то смеялся, то зевал. Когда судья спросил, понятен ли ему приговор, Понкратов ответил: «Приговор понятен, но я с ним не согласен». Почему именно – он не пояснил.

Cуд также обязал Понкратова возместить моральный вред потерпевшим в размере 1 миллиона 100 тысяч рублей.

Как уже писал «Новый День», жуткий пожар произошел 26 марта 2020 года. Понкратов ночью гулял по улице, зашел в барак на улице Омской, облил деревянный пол под лестницей горючим и поджег. Дом вспыхнул. Семь человек умерли на месте от отравления угарным газом, еще одна женщина скончалась на следующий день в больнице, у нее были ожоги 80% тела.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Александр Саливанчук, Антон Отман

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