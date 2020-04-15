Обвиняемый в поджоге дома, где погибли 8 человек, останется под арестом

Свердловский областной суд отклонил жалобу Александра Понкратова, обвиняемого в поджоге старых жилых домов, в том числе на улице Омской, где погибли 8 человек. Он пытался оспорить решение Ленинского райсуда, арестовавшего его до 26 мая.

Напомним, во время первого суда по мере пресечения прозвучала информация, что обвиняемый – Александр Понкратов 1991 года рождения – сжигал дома без какой-либо цели. Следователи ходатайствовали о заключении его под стражу. Судья ходатайство удовлетворила. Пироман пробудет под арестом до 26 мая.

Понкратова поймали 2 апреля, на месте очередного пожара. До этого в марте было не менее пяти пожаров в одном и том же районе. В предпоследнем, когда загорелся барак на улице Омской, в ночь на 27 марта, в огне погибли семь человек, еще одна жительница дома умерла от ожогов в больнице. Возбуждены уголовные дела об убийстве двух и более лиц и поджоге.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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