Задержан подозреваемый в поджогах домов в Екатеринбурге

Сегодня утром на месте очередного пожара в бараке на улице Шефской в Екатеринбурге был задержан по подозрению в поджоге домов 28-летний ранее не судимый мужчина.

Как сообщил РИА «Новый День» начальник пресс-службы Главка МВД Валерий Горелых, инспекторы ДПС передали подозреваемого сыщикам уголовного розыска, а те, в свою очередь, пришли к мнению, что молодой человек может иметь непосредственное отношение к серии резонансных поджогов жилых домов. «Собранные материалы и сам задержанный переданы для дальнейшей работы в региональный Следственный комитет», – отметил полковник Горелых.

В Следственном комитете по Свердловской области добавили, что подозреваемый допрашивается следователем первого отдела по расследованию особо важных дел областного СКР, после чего планируется предъявление задержанному мужчине соответствующего обвинения. Также следствие СКР намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Органами Следственного комитета, в том числе, будет проверяться возможная причастность мужчины к иным аналогичным ранее совершённым преступлениям, связанным с поджогами жилых домов. Мотив преступлений в настоящее время также выясняется.

Напомним, последний сигнал о пожаре по адресу: ул. Шефская, 30а, поступил сегодня, в 01:49. Горел уже расселенный барак. На площади 525 кв. м сгорели кровля, стены и межэтажные перекрытия – практически весь дом.

До этого в марте произошло не менее пяти пожаров в одном и том же районе. Но только в предпоследнем, в ночь на 27 марта, в огне погибли семь человек, еще одна жительница дома умерла от ожогов в больнице. Возбуждены уголовные дела об убийстве двух и более лиц и поджоге. Компания-застройщик, которую подозревают местные, свою вину отрицает.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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