«Попугай Кеша слушает уральский рок»: новый стрит-арт в Екатеринбурге (ФОТО)

В центре Екатеринбурга, на улице Володарского, поблизости от бывшего Свердловского рок-клуба, появилась новая работа уличного художника Славы ПТРК, посвященная уральскому року.

Об этом художник сам рассказал на своей странице в Инстаграм. «Из серии «детство перед телевизором». Юный меломан Кеша знакомится с классикой Уральской рок-волны – Наутилус Помпилиус, Чайф, Урфин Джюс, Смысловые Галлюцинации», – написал Слава ПТРК (фото – художника Ильи Мозги).

Как уже сообщал «Новый День», на улице Володарского находится здание бывшего ДК Свердлова, где в 80-е годы проходили первые рок-фестивали. Из-за этого в 2016 году ее предлагали переименовать в улицу Свердловского рок-клуба.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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