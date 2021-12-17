В Свердловской области 728 беременных поставили прививки от ковида

В Свердловской области от ковида привилось уже 728 будущих мам.

Свердловский Роспотребнадзор сообщает, что за последние три месяца число беременных женщин, привитых от Covid-19, увеличилось в 20 раз – в конце сентября их было всего 35.

Комитет здравоохранения советует вакцинироваться после 22-й недели беременности, к этому моменту формируются все органы будущего ребенка.

Напомним, оперштаб Свердловской области советует ожидающим ребенка женщинам прививаться вакциной «Ковивак», ее можно поставить по назначению врача.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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