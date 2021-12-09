Екатеринбуржцы не могут найти в поликлиниках «Ковивак»: 10 тысяч доз ушли неизвестно куда

Жители Екатеринбурга, которым по состоянию здоровья нельзя прививаться от коронавируса «Спутником», не могут найти разрешенную для них вакцину «Ковивак», несмотря на то, что в город, по официальной информации, привезли около 10 тысяч доз этого препарата. В поликлиниках им говорят, что заветной вакцины нет.

Ранее мы рассказывали историю Миланы, которая уже несколько месяцев пытается поставить «Ковивак», но нигде не может его найти. После публикации с «Новым Днем» связалась пенсионерка Надежда Колегова, которая привилась «Спутником V», и это вызвало у нее рецидив васкулита (сосудистое заболевание, которое поражает артерии, вены и капилляры).

«Пишут в противопоказаниях к прививке, что есть ограничения для переболевших аутоиммунными и сосудистыми заболеваниями. 15 лет назад у меня был васкулит, он, если говорить по-простому, был вызван аденовирусом. Васкулит – это такое спящее заболевание, то есть оно «спит» в человеке, но его можно спровоцировать, – говорит Надежда Колегова. – «Спутник V» как раз на основе аденовируса, но я поставила его, потому что выбора не было. Из-за этого болезнь ко мне вернулась, пришлось лечиться снова».

Скоро Надежде нужно ревакцинироваться, однако ставить «Спутник Лайт» она по понятным причинам не хочет. Женщина сделала выбор в пользу «Ковивака», так как он не имеет в составе аденовируса. Самостоятельно Надежда, как и Милана, не смогла найти информацию о наличии вакцины в Екатеринбурге. Звонок в районную поликлинику ничего не дал, там ответили, что есть только «Спутник».

«Писали же на той неделе, что завезли десять тысяч доз «Ковивака», так и где он? Я просила терапевта направить меня на прививку, но мне даже не сказали, какие документы для этого нужны», – сказала Надежда.

«Новый День» в течение 20 дней пытался добиться ответа на вопросы жительниц Екатеринбурга. Были направлены запросы в местный минздрав и оперштаб, но нам так и не удалось узнать, где можно поставить «Ковивак» и что для этого нужно сделать.

Сегодня на брифинге вице-губернатор Павел Креков частично ответил на этот вопрос: «Вакцина действительно используется, но желающих привиться ею больше, чем 3 тысячи, а именно столько доз мы получили и разослали по районным поликлиникам». При этом 6 декабря, во вторник, администрация Екатеринбурга сообщала, что в город поступило 9 тысяч 945 доз. В мобильных пунктах вакцинации при этом «Ковиваком» не прививают. В среду, 8 декабря, корреспондент «Нового Дня» позвонила в несколько платных клиник, но «Ковивака» не оказалось и там.

«У нас есть категории, которым вакцина, так как переносится мягче, предпочтительнее – это беременные, люди с хроническими заболеваниями, онкобольные. Она (вакцина) не в открытом доступе, ее ставят по назначению врача», – заявил Павел Креков.

«Новый День» сообщил о поставке «Ковивака» своим героиням, но те утверждают, что просить о назначении «Ковивака» врача в поликлинике бесполезно, так как вакцины в больницах просто нет.

«Пришло 9 тысяч доз, а по больницам отправили 3 тысячи. Ну понятно, сначала всех шишек привили, а нам что осталось, – предположила Милана. – Видимо, придется «Лайт» ставить».

Павел Креков также сообщил, что по эффективности «Ковивак» не лучше и не хуже «Спутника», однако в будущем поставки вакцины увеличатся.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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