«Эпивак» не просрочен, «Ковивак» появился». В Свердловской области доступно 600 тысяч доз вакцин от Covid-19

В Свердловской области сейчас есть около 600 тысяч доз вакцин от Covid-19 практически всех видов.

Самая доступная из вакцин – это «Спутник V», как сообщил на брифинге вице-губернатор Павел Креков, именно эта вакцина наиболее приближена к международному стандарту. Однако некоторые территории отдают свое предпочтение «ЭпиВакКороне», так как она мягче переносится некоторыми людьми.

«Эта вакцина нормально используется, мы получали около 140 тысяч доз, многие территории просят именно ее, потому что она мягче переносится многими, если говорить о заболеваемости, те, кто вакцинирован ею, болеют не чаще, чем те, кто всеми прочими», – пояснил Креков.

Вакцин, у которых истекает срок годности, в области нет, потому что они расходуются людьми быстро. За вчерашний день первым компонентом «ЭпиВакКороны» было привито около 10 тысяч свердловчан.

«Сейчас вакцинируется вдвое больше людей, чем в первые дни новогодних каникул, поэтому сроки годности «Эпивака» в порядке», – пояснил Креков.

Кроме того, «ЭпиВакКорону» может поставить каждый желающий, приоритетного использования нет в отличие от вакцины «Ковивак», который ставят только по предписанию врача.

Как заявил Павел Креков, «Ковивак» тоже есть в Свердловской области, вчера в регион завезли 6 тысяч доз. Однако сегодня утром на брифинге руководитель Единого центра общественного здоровья и медицинской профилактики Александр Харитонов сообщил, что «Ковивака» в регионе нет.

Ранее «Новый День» уже писал о том, как в Свердловской области «потерялись» 10 тысяч доз «Ковивака», которые завезли в регион, но до больниц и пунктов вакцинации препарат не доехал.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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