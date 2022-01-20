В Свердловской области нет «Ковивака», зато «Спутник Лайт» доступен не только для ревакцинации

В Свердловской области можно привиться тремя вакцинами от Covid-19, а в мобильных пунктах вакцинации практически пусто весь январь.

По сообщению главного эпидемиолога Екатеринбурга Александра Харитонова, сейчас в регионе в достаточном количестве есть вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт», ими можно привиться как в мобильных пунктах вакцинации в торговых центрах, так и в больницах.

«ЭпиВакКорону» можно поставить только в прививочных кабинетах поликлиник и больниц, как говорится на официальном сайте Свердловской области, в медицинских учреждениях сейчас эта вакцина есть в достаточном количестве.

«Ковивак» свердловчанам недоступен. Как сообщил «Новому Дню» Александр Харитонов, в регион партия этой вакцины не поступала с начала декабря.

В мобильных пунктах вакцинации с конца декабря практически пусто. Как сообщил «Новому Дню» охранник Александр, который стоит возле пункта в ТРЦ «Гринвич», в пункт до недавнего времени приходило всего по несколько человек в день.

«Сейчас уже стало ходить побольше, несколько утром, днем человек 10-15 может прийти, в выходные тоже видел, что подтягивается народ, – сообщил «Новому Дню» Александр. – Но в праздники, конечно, было меньше, перед Новым годом так вообще никого почти не было. Не сравнится это с очередями летом и осенью».

Кроме того собеседник агентства отметил, что сейчас людям, которые пришли на прививку от ковида впервые, ставят «Спутник Лайт», потому что недостатка в этом препарате нет.

«Некоторые просто приходят, выбирают «Лайт», а у них и не спрашивают, прививались ли до этого. Видимо, уже отменили приказ, что только повторно можно «Лайтом», – отметил в беседе с корреспондентом охранник.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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