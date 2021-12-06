«Горячая линия молчит, «Госуслуги» тоже – меня игнорируют»: екатеринбурженка не может привиться от ковида

Екатеринбуржцам доступен только «Спутник», хотя по заявлениям оперштаба в городе есть все четыре вакцины. Желающие привиться «Ковиваком» и «ЭпиВакКороной» вынуждены для этого обращаться к журналистам.

В редакцию «Нового Дня» обратилась 20-летняя Милана Григорьева с вопросом, где в Екатеринбурге можно поставить «Ковивак».

«Я не хочу ставить «Спутник», он мне противопоказан. Моя мама врачиня сказала, что «Спутник» может вызвать у меня старую болячку, – рассказала «Новому Дню» Милана. – Я в детстве болела сосудистым заболеванием, а в «Спутнике» и в «Лайте» аденовирус, который мне нельзя. А «Ковивак» вообще лишен инфекционных свойств, мне подходит».

Девушка не смогла найти в интернете информацию, можно ли вакцинироваться «Ковиваком» в Екатеринбурге.

«Я как раз у вас в «Новом Дне» читала еще в сентябре, что в Екб есть все вакцины, только вот где их найти информации не было. В интернете узнать адреса не получилось. Пришла в «Гринвич» – там только «Спутник», отправили в «Сима-Ленд», якобы у них был «Ковивак». Приехала туда, на окраину, они чуть ли не пальцем у виска покрутили: «У нас только Спутник». А я искала «Ковивак» – и до эпопеи с QR-кодами, и после», – отметила расстроенная девушка.

В пятницу на брифинге вице-губернатор Павел Креков сказал, что сейчас в Екатеринбурге есть все четыре вакцины и привиться можно каждой из них. Однако точные места названы не были. Мы тут же сообщили об этом Милане, и она начала штурмовать звонками пункты вакцинации.

«Сначала я позвонила по единому номеру службы вакцинации, там сначала я пять минут висела на линии, потом мне все же ответили, а после вопроса о вакцине попросили продиктовать имя. И отключились. Окей, звоню по всем мобильным пунктам, и везде говорят, что есть только «Спутник». Вообще везде. Я даже в Пышму позвонила, и ничего, – сказала Милана. – По всем больницам я уже звонить не стала, их слишком много. Но я совсем не понимаю, почему бы не сделать сайт, где будут писать про наличие всех вакцин в Екатеринбурге».

Она также задала вопрос о вакцине в специальном поле на «Госуслугах», однако спустя месяц ответа так и не поступило. При записи на вакцинацию выбрать вакцину не предлагают.

«Гоячая линия молчит, «Госуслуги» тоже – меня просто игнорируют. Ощущение, что «Ковиваком» прививают только шишек, видимо, он все же более безопасен, – говорит Милана. – Сейчас я почти отчаялась, в мое учебное заведение могут сделать пропуск по QR-кодам, и куда я тогда? Не говорю уж про Новый год, к которому надо покупать подарки. И нет, я не антиваксерша, просто не хочу рисковать здоровьем».

Для решения проблемы Миланы «Новый День» несколько раз обращался в оперштаб и минздрав Свердловской области, однако пока ответов на вопросы нет.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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