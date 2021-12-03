Более 50% свердловчан привились от коронавируса

В Свердловской области прививки от Covid-19 поставили уже более половины взрослых жителей. Как сообщил на брифинге вице-губернатор Павел Креков, 18 муниципалитетов преодолели рубеж в 50% привитых жителей, лидером по вакцинации остается Екатеринбург. По словам чиновника, к концу текущего года число привитых может достичь необходимую планку в 60%.

Креков подчеркнул, что в Свердловской области есть все четыре вида вакцины. «Сегодня пришла партия «Ковивака», есть «Вектор» (препарат «ЭпиВакКорона», – прим. ред.), «Спутник Лайт». К сроку ревакцинации подошли уже 200 тысяч человек. И мы видим снижение по заболеваемости коронавирусом. 600 ковидных коек переведены в плановый режим работы. В стационарах открываются терапевтические, кардиологические, пульмонологические отделения (где раньше размещались ковидарии, – прим. ред.)», – сообщил вице-губернатор.

Креков признался, что сегодня прошел ревакцинацию – поставив второй компонент «Спутника V». Всего за сегодняшний день в Свердловской области 14 тысяч человек поставили первую прививку, еще 20 тысяч – второй компонент.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Мария Зыкова

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