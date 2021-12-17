После реформы МСУ число муниципалитетов сократится

После принятия нового законопроекта о принципах организации МСУ число видов муниципальных образований сократится с восьми до трех, а система местной власти станет одноуровневой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом рассказал сегодня на заседании депутатской вертикали в заксо Свердловской области председатель комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников, сейчас в России есть восемь видов МО: муниципальный район, в который входят городские и сельские поселения, муниципальные округа с преимущественно сельским населением, городские округа, где не менее двух третей жителей живёт в городах, городские округа с внутригородским делением, внутригородские районы и внутригородские территории городов федерального значения. Законопроект предлагает оставить только три вида: городские округа, муниципальные округа (с населенными пунктами сельского типа) и внутригородские территории городов федерального значения.

Крашенинников пояснил, что сейчас часто возникают ситуации, когда люди не знают, куда идти со своими проблемами, – например, в администрацию сельского поселения или в администрацию муниципального района. После принятия закона некоторые муниципалитеты будут укрупнены.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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