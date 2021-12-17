Высокинский назвал условие, при котором «вся страна» не переедет в Москву

Сенатор Александр Высокинский предложил установить на федеральном уровне минимальный уровень бюджетной обеспеченности муниципалитетов. «В противном случае у нас все переедут в Москву, вся страна», – заявил он.

Высокинский выступил в свердловском заксобрании после доклада Павла Крашенинникова о новом законопроекте об органах МСУ. Бывший мэр Екатеринбурга отметил, что новый законопроект дает губернаторам право отстранять глав за неэффективную работу, но при этом во многих территориях очень низкая бюджетная обеспеченность на душу населения. «Может быть, нам пообсуждать минимальный стандарт бюджетной обеспеченности? Я не говорю, 200 тысяч, наверно, не потянем, но хотя бы 50-70. Мы говорим главе: " Вот тебе полномочия, не выполнишь – снимем». А он становится заложником», – пояснил сенатор.

Павел Крашенинников ответил, что законодатели решили бюджетные отношения в законе не прописывать, так что просьбу Высокинского исполнить вряд ли получится.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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