Бабушкина: «В муниципальной думе должны быть одномандатники»

Депутаты муниципальных дум должны избираться по мажоритарным округам, а не по партийным спискам.

Такое мнение высказала сегодня на брифинге по итогам заседания «Депутатской вертикали» спикер заксо Людмила Бабушкина. «Должны быть люди, которых знают, которые глаза в глаза общаются с избирателями и говорят им, зачем туда идут. Конечно, в муниципальной думе должны быть одномандатники», – считает она.

Напомним, сейчас в Свердловской области по смешанному принципу избирается только одна муниципальная дума – в Екатеринбурге. Следующие местные выборы в областном центре состоятся в 2023 году. Не исключено, что к тому времени будет принято решение отказаться от партийных списков. Для этого потребуется принятие соответствующего областного закона.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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