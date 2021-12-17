В новом облизбиркоме избрали руководителей

Сегодня в Екатеринбурге состоялось организационное заседание областного избиркома, который будет работать до конца 2026 года. На нем были избраны председатель, зампредседателя и секретарь комиссии.

Как сообщили «Новому Дню» в ИКСО, председателем была избрана Елена Клименко. Напомним, в прошлом составе она занимала пост зампреда, а в этом ее рекомендовал на руководящую должность Центризбирком.

Заместителем председателя выбрали Ирину Бастрикову, секретарем – Игоря Буртова, который занимал аналогичный пост в прежнем составе.

Напомним, этому составу избиркома предстоит работать на выборах губернатора 2022 года, городской думы Екатеринбурга в 2023 году, президента в 2024 году, депутатов заксо и Госдумы в 2026 году.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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