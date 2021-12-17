В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию для студентов

Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских включил совершеннолетних студентов в перечень граждан, подлежащих обязательной вакцинации от Covid-19. Согласно постановлению главы регионального Роспотребнадзора, учащиеся вузов старше 18 лет должны поставить первый компонент прививки в срок до 1 февраля 2022 года, второй компонент – до 1 марта 2022 года. Исключение делается только для тех, кто имеет медотвод или справку о перенесенном заболевании в последние шесть месяцев.

Как ранее писал «Новый День», в Свердловской области до 1 декабря пройти полный курс вакцинации обязали чиновников государственных и муниципальных учреждений, а также учителей. Медики, работники социальной сферы и транспорта, сотрудники общежитий, музеев, библиотек и выставочных залов должны были поставить оба компонента вакцины до 15 декабря. Тех, кто не привился, работодатели отстраняют или переводят на дистанционный режим работы.

Жители области старше 60 лет должны быть привиты первым компонентом вакцины или однокомпонентной вакциной до 27 декабря 2021 года, вторым компонентом – до 27 января 2022 года. Для непривитых пожилых никакой ответственности не предусмотрено.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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