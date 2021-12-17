Непривитых студентов пока не будут отчислять из вузов

Отчислять и отстранять от занятий не поставивших прививку от коронавируса в вузах не будут – в Роспотребнадзоре расшифровали указ об обязательной вакцинации студентов.

Как сообщили «Новому Дню» в Роспотребнадзоре по Свердловской области, указ об обязательной вакцинации студентов опубликован, в первую очередь, для руководителей учебных заведений, чтобы те организовали централизованную вакцинацию для непривитых студентов.

«Пока нет указа губернатора об ограничениях посещения и недопуске до занятий, пока направлено руководителям, чтобы всех студентов привили до 1 февраля, а если двухкомпонентная вакцина, то до 1 марта. Отчислять пока не будут никого», – пояснили «Новому Дню» в Роспотребнадзоре.

В пресс-службе УрФУ по этому поводу сказать ничего не смогли, так как официальной информации в вузе пока нет.

Телеграм-канал УрФУ сообщает, что в Свердловской области привито 45,3% (37 159) студентов, в разных учебных заведениях этот процент варьируется от 23% до 95,1%.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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