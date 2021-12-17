«На 8 баллов из 10»: главный художник Екатеринбурга оценил, как украшен город к Новому году (ФОТО)

Главный художник Екатеринбурга Дмитрий Фогель поставил оценку в 8 баллов из 10 за новогоднее оформление города. «Положительно оцениваю подготовку, лучше, чем в прошлом году. Хотя минус в том, что город оформлен не комплексно, все достаточно разорвано. Центр украшен красиво, а вот окраины хуже», – сказал Дмитрий Фогель сегодня в ходе пресс-тура.

Он отметил, что администрация планирует постепенно украшать и периферию: «На световое оформление вдоль улиц уже будут нанизываться магазины, кафе. Но это уже задача следующего года. Сейчас мы можем собственным примером показывать: вот как мы оформились, это классно, это про людей, это имеет смысл поддерживать».

Сейчас с мэрией сотрудничают 10 900 предприятий: «Отказников очень мало, предприниматели идут на контакт. Кто-то формально к этому подходит, но есть отдельные люди, которые болеют за свое дело, и они ежегодно очень серьезно к этому готовятся», – сказал начальник отдела дизайна городской среды.

Журналисты посетили четыре точки. Дмитрий Фогель положительно оценил новогоднее оформление этих мест.

Территория перед Ельцин-центром

Дмитрий Фогель отметил, что оформление Ельцин-центра – это пример того, как простыми и доступными материалами можно красиво украсить здание и прилегающую территорию: «Концепция Ельцин-центра – использование вторичных ресурсов. Они весь год собирали макулатуру. Здесь вы видите реализацию одного из их объектов – елку. Она выполнена из вторичных ресурсов и декоративных элементов в виде шаров. Ель – просто металлическая структура. Выглядит современно, модно, молодежно».

Сквер у здания управления железной дороги

«Железная дорога большое внимание уделяет оформлению, много гирлянд используют, – говорит Дмитрий Фогель. – Гирлянды голубого свечения – это не встраивается в нашу концепцию, но срок службы у них небольшой, будем сотрудничать, постепенно приводить к единой цифрой гамме». Он отметил, что возле здания есть красивые арт-объекты – большие новогодние шары, в которые можно зайти и сделать селфи.

Улица Красноармейская и ЖК «Кандинский»

«Здесь используется единая цветовая гамма, все монохромно. Вписывается в общую концепцию города. Красиво и без излишеств», – сказал художник.

Улица Красноармейская Улица Красноармейская ЖК «Кандинский» ЖК «Кандинский» ЖК «Кандинский» ЖК «Кандинский»

Дмитрий Фогель подчеркнул, что город будет украшаться до 25 декабря, поэтому об итогах говорить рано.

Напомним, в прошлом году оформление города был признано неудачным. По информации мэрии, такой результат был следствием того, что районные администрации, магазины и другие предприятия сами выбирали оформление и его стиль. В 2021 мэрия сформировала единую концепцию оформления города.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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