Главный дизайнер Екатеринбурга предложил оформить город к Новому году в черных, зеленых и золотых тонах (ФОТО)

Сегодня, 19 ноября, начальник отдела дизайна городской среды администрации Екатеринбурга Дмитрий Фогель представил план оформления города при подготовке к Новому году. Презентация прошла в Ельцин-центре.

Художник рассказал, что раньше районные администрации, магазины и другие предприятия сами выбирали оформление и его стиль, из-за этого результат был зачастую неудачным: «До этого года оформление было хаотичным. Различные места не были связаны, и это не давало получать комплексность. В этом году мы сформировали единую концепцию оформления города. Город должен украшаться не весь, а на основных линиях. Мы начали исходить из того, что должны создавать оси, линии там, где это в приоритете. При этом в этих основных линиях концентрируется сразу несколько направлений: украшение коммерческих объектов, социальных, сюда же мы добавляем световое оформление, которое выполняется городом».

При этом дизайнеры разработали различные варианты украшения фасадов зданий. На презентации организаторы показали удачные, на их взгляд, примеры оформлений. «Мы пропагандируем использование монохромных композиций: зеленых, черных и золотых», – пояснил Дмитрий Фогель.

Организаторы учли тот факт, что из-за пандемийных ограничений у бизнеса упали доходы. Поэтому дизайнеры, следуя мировым трендам, сосредоточились на создании украшений из подручных материалов. Также это дань появившемуся тренду на экологичность: «Можно растопить воск и сделать вощеную бумагу. Она будет жесткая и не будет подвергаться воздействию воды. Ее можно по-разному рвать, мять. Я вот, например, сделала елку и венок. У меня есть каркас, и я насаживаю на него бумагу», – говорит декоратор Вера Ишутинова.

Дмитрий Фогель сообщил, что украшать город уже начали, но активная фаза наступит с 15 декабря.

Екатеринбург, Никита Кондрашин

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