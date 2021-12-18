Шлеменко и Исмаилов проведут бой в Екатеринбурге

Дагестанский боец ММА Магомед Исмаилов бросил вызов сибиряку Александру Шлеменко – и тот принял его. Об этом стало известно после турнира RCC10, который прошёл сегодня в Екатеринбурге в «Академии единоборств РМК». Как передаёт «Новый День», пятираундовый бой состоится в июле в уральской столице на турнире Russian cagefighting company. Точная дата пока неизвестна.

Оба бойца – одни из самых топовых и медийных в России. У Шлеменко 43 досрочных победы, к Исмаилова – 12. Заявление Шлеменко о бое с Исмой

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»