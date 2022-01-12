Назван бюджет боя Исмаилов – Шлеменко в Екатеринбурге – около 50 млн

Представители промоушена Russian Cagefighting Championship назвали сумму гонораров, которые получат Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов за бой в Екатеринбурге. Он должен состояться летом 2022 года. Размер гонораров раскрыл исполнительный директор лиги RCC Николай Клименко в интервью «Матч-ТВ». «Бойцы действительно получат свои самые большие гонорары в карьере. И названная цифра – в сети говорят о сумме в 300 тысяч долларов – практически соответствует правде», – сказал он.

При этом гонорары бойцов будут равны, вне зависимости от того, кто одержит победу, общий бюджет боя, таким образом, составляет около 50 млн рублей (по текущему курсу).

Добавим, что оба бойца считаются одними из самых топовых в российском ММА. У Шлеменко 43 досрочных победы, у Исмаилова – 12.

Екатеринбург, Елена Сычева

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