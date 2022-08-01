Назван соперник Шлеменко на турнире в Екатеринбурге

Организаторы турнира RCC12 в Екатеринбурге назвали соперника Александра Шлеменко, чей бой станет главным событием вечера. В октагон против легендарного омского спортсмена выйдет серб Александр Илич по прозвищу Джокер.

Илич только два месяца назад дрался за титул чемпиона OKMMA против Карлоса Вемолы, однако все равно принял предложение сразиться со Шлеменко. Серб сейчас находится на 22-й позиции в рейтинге лучших средневесов Восточной Европы.

Шлеменко – экс-чемпион Bellator, впервые вышел в клетку на RCC в 2018 году и записал на свой счет уже три победы в организации: против Йонаса Бильштайна, Дэвида Бранча и Вискарди Андраде.

Изначально ожидалось, что в августе на RCC 12 Шлеменко будет драться с Магомедом Исмаиловым, но поединок перенесли на декабрь по просьбе дагестанского спортсмена, который не успел восстановиться после предыдущего поединка.

RCC12 пройдет 26 августа на арене КРК «Уралец».

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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