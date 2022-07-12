Бой Шлеменко и Исмаилова снова перенесли

Бой Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова, запланированный в Екатеринбурге, снова перенесли. Новая дата – декабря. Об этом «Новому Дню» сообщили в пресс-службе RCC.

Изначально ожидалось, что бой пройдёт в начале лета, затем его перенесли на август, а теперь поединок вновь сдвинули – на начало зимы. Это произошло из-за Исмаилова, который не успевает восстановиться после травмы. В RCC заявили, что поединок состоится, поскольку в этом заинтересованы все стороны, а контракты уже подписаны. Напомним, каждый получит порядка 300 тысяч долларов.

«Бой Александра Шлеменко остается в карде турнира RCC 12, поэтому шоу будет не менее громким. Следующий номерной турнир у нас запланирован на декабрь, бой Шлеменко и Исмаилова отлично ложится на конец года, и перенос глобально не влияет на календарь нашей организации», – комментирует исполнительный директор RCC Николай Клименко.

Турнир RCC 12 запланирован на 26 августа и пройдет в Екатеринбурге. Соперник Александра будет объявлен в ближайшее время.

Также Шлеменко и Исмаилов встретятся до боя – как наставники в финале бойцовского шоу RCC Fight Show, участники которого в прямом смысле бьются за право подписать контракт с екатеринбургской лигой. Шлеменко и Исмаилов будут готовить финалистов и секундировать им во время финалов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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