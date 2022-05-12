Исмаилов и Шлеменко подписали контракт на бой (ФОТО, ВИДЕО)

В Москве сегодня состоялась церемония подписания контракта на один из самых ожидаемых боев в российском ММА – в октагон выйдут Магомед Исмаилов и Александр Шлеменко. В присутствии представителей лиги RCC они подписали договор на пятираундовый поединок. Он, напомним, пройдет в августе в Екатеринбурге в рамках турнира RCC 12.

Шлеменко и Исмаилов. Стердаун и подписание контракта на бой

Перед поединком Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова ждет еще одно противостояние – но не в качестве бойцов, а в качестве тренеров. Оба спортсмена стали амбассадорами и наставниками реалити-шоу RCC Fight Show, участники которого в прямом смысле бьются за право подписать контракт с екатеринбургской лигой. Шлеменко и Исмаилов будут готовить финалистов и секнудировать им во время финалов.

Ранее сообщалось, сколько получат оба бойца за предстоящий поединок.

Екатеринбург, Москва, Елена Сычева

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