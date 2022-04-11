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Понедельник, 11 апреля 2022, 16:08 мск

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Бой Исмаилова и Шлеменко в Екатеринбурге перенесли

Фото: РМК

​​Турнир RCC, на котором должны были драться два популярных российских бойца ММА Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов, перенесён, сообщила пресс-служба Russian Cagefighting Company. Бой не состоится в июле, его перенесут на 1-1,5 месяца – на начало или середину августа.

Перенос мероприятия, которого ждут российские поклонники ММА, связан с операцией, которую пришлось сделать Исмаилову. Ему провели вмешательство на колене по настоянию врачей, потребуется время на реабилитацию, дагестанский боец не сразу сможет приступить к тренировкам.

«Сейчас все зависит от сроков восстановления Магомеда Исмаилова. Новая дата может быть объявлена уже в мае», – уточнили в RCC.

Екатеринбург, Елена Сычева

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