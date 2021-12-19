Прокуратура проверит инцидент с учительницей, давшей пощечину шестикласснику

Прокуратура заинтересовалась инцидентом в школе города Березовского, где учительница разорвала тетрадь шестиклассника, дала ему пощечину, а после оттолкнула от себя. «Будут опрошены преподаватели учебного заведения, изучены обстоятельства, предшествующие конфликту», – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее «Новый День» писал, что все ученики сдали тетради, а один отказался, тогда учительница забрала у него тетрадь, а он потребовал вернуть ее назад, и разгорелся конфликт. Со слов одноклассников мальчика, он лишь обращался к педагогу на ты, говоря «отдай», а та отреагировала грубее. Про этом многие березовчане поддержали педагога, считая, что ее довели.

Екатеринбург, Елена Сычева

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