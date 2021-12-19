Екатеринбургский океанариум обратится в органы после видео об избиении дельфинов

Администрация екатеринбургского океанариума обратится в правоохранительные органы, чтобы наказать виновных в распространении видео с якобы избиением дельфинов. «Инцидентов, якобы имевших место, не было. Фактов, подтверждающих любое жестокое обращение, не выявлено. Мы готовы предоставить все видеозаписи всем заинтересованным государственным органам», – подчеркнули там.

Прежде в пользователь инстаграма под ником «Павел Драпов» опубликовал видео, на котором сотрудник океанариума во время тренировки дельфинов ожесточенно бьет палкой по животным в воде. Это вызвало резонанс в среде зоозащитников и экологистов. Однако в тот же день представители океанариума опубликовали видео с другого ракурса, на котором видно, что сотрудник действительно с силой бьет палкой, но по воде. В учреждении порталу 66.ру объяснили это тем, что так работник создаёт эхолокацию.

«Новый День» сообщал ранее, что Екатеринбургский океанариум получили бессрочную лицензию на.

Екатеринбург, Елена Сычева

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