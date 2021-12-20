Из-за ночного снегопада рейсы из Будапешта, Москвы и Уханя отправили в соседние города

Во время ночного снегопада три пассажирских и один грузовой самолет вместо Кольцово отправили на посадку в аэропорты соседних городов – Тюмени и Челябинска. Сейчас все они уже прибыли в Екатеринбург. Кольцово работает без ограничений.

«В связи со сложными метеоусловиями в Екатеринбурге сегодня ночью ушли на запасные аэродромы три пассажирских и один грузовой рейсы. Рейсы SU-1406 из Москвы, U6-7230 из Будапешта и U6-3962 из Уханя – в Тюмень, рейс U6-263 из Москвы – в Челябинск. Все они уже прибыли в Екатеринбург. В настоящее время аэропорт Кольцово работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов», – сообщили «Новому Дню» в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Напомним, в Екатеринбурге третьи сутки продолжается снегопад. Из-за обилия снега на дорогах сегодня утром образовались 9-балльные пробки. Люди добирались до работы по 1-2 часа. Цены на такси увеличились в два раза. Снегопад продолжится ближайшие три дня.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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