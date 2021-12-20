На Среднем Урале за два дня выпала половина месячной нормы снега

В Свердловской области за два выходных дня выпало до 55% месячной нормы осадков. Сильный снегопад прошел минувшей ночью в селе Таборы, там за 12 часов намело примерно 7 сантиметров снега. Высота снежного покрова в районах метеостанций на территории региона выросла на 10-15 сантиметров. Как ранее писал «Новый День», в Екатеринбурге из-за снегопадов в утренний час пик скопились 9-балльные пробки, а общественный транспорт был переполнен.

«В ближайшие двое суток через Урал пройдет еще один циклон. Вновь ожидаются снегопады, кое-где метели. С уходом циклона в большинстве районов Урала мороз окрепнет, температура воздуха 23-24 декабря понизится на 7-10 градусов», – сообщила главный метеоролог Свердловской области Галина Шепоренко.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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