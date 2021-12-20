Состоятельные уральцы отправятся на Новый год в круизы – в Антарктику и Персидский залив

Круизный рынок начал восстанавливаться после краха во время пандемии. В новогодние каникулы туристы из Екатеринбурга отправятся в путешествия на лайнерах в Арктику, Антарктику, по Персидскому заливу и Средиземному морю.

До коронавируса круизы на Новый год были одним из самых популярных видов отдыха у состоятельных туристов. Но в самом начале пандемии пассажирские лайнеры, на которых обнаружились заболевшие Covid-19, не пускали ни в один из портов, а отдыхающих запирали на карантин. Достаточно вспомнить историю лайнера Diamond Princess, простоявшего на якоре у берегов Японии несколько недель. После подобных случаев, после закрытия границ и введения ограничений круизный турбизнес замер на полтора года, некоторые крупные компании разорились, потому что нечем было гасить лизинг за корабли. Но в этом году началось восстановление.

«Сейчас интерес к направлению возвращается. Как правило, люди, которые любят круизы, до конца жизни выбирают именно такой вид отдыха. Да, это небольшой круг состоятельных людей, но они – постоянники. И в Новый год мы видим восстановление спроса на круизы, в том числе среди уральцев, – рассказал «Новому Дню» президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. – Круизы, которые пользуются спросом, я бы условно разделил на две категории: теплые и холодные. Огромный спрос на туры в Арктику и Антарктику. Конечно, это единичный продукт, но в узком сегменте круизов такой вид отдыха выбирают многие ценители, несмотря на то, что «холодные» круизы менее комфортабельные и стоят дороже. Из «теплых» можно выделить круизы по Средиземному морю, по Персидскому заливу. Несправедливо было бы забыть Юго-Восточную Азию, где, конечно, заход во многие порты невозможен из-за ограничений, но есть некоторые круизы в Малайзии, Индонезии, Бирме. Спросом пользуются и длительные Латиноамериканские круизы».

Директор турагентства «Инна-тур» в Екатеринбурге Инна Аверьянова рассказала «Новому Дню», что действительно в этом сезоне клиенты активно бронировали круизы по Персидскому заливу.

«У одного из операторов была акция с приемлемыми ценами в первые 96 часов продаж. Екатеринбург стал лидером среди городов России по бронированиям этих круизов. Цена на внутренние каюты начиналась от 400 долларов (перелет до Дубая и обратно оплачивается отдельно, – прим. ред.), на Новый год, конечно, другие цены, – рассказала Инна Аверьянова. – Туристы отбывают из Дубая, проводят в круизе неделю. Посещают разные штаты ОАЭ, Катар (Доху), Саудовскую Аравию и другие места. Питание – «все включено». Дополнительно оплачиваются только экскурсии, если кто-то пожелает. Главное требование – чтобы турист обязательно был привит двумя компонентами «Спутника V», другие российские вакцины не засчитываются».

Также сейчас доступны круизы из Майами, но поскольку россиянам практически нереально получить визу в США, их уральцы не покупают.

Михаил Мальцев также добавил, что в прошлые годы круизы с выходом из других стран бронировались заранее – за полгода-год, а в ту же Антарктику – за полтора года. Сейчас же даже на ближайшие даты есть еще места в открытой продаже.

«Конечно, поменялась география круизов, изменились правила для туристов, не во все порты есть заходы, где-то ограничено время пребывания транзитных туристов. Но в целом отрасль начала восстановление», – резюмировал президент УАТ.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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