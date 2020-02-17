У 40 граждан США на Diamond Princess выявили коронавирус

40 пассажиров на круизном лайнере Diamond Princess в Японии оказались заражены коронавирусом нового типа. Все вновь заболевшие – граждане США. Об этом сообщил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

Эвакуацию американцев с круизного судна начали в минувшее воскресенье, передает телеканал CBS News. «Сорок из них заразились. Они никуда не поедут. Они отправятся в больницы в Японии. Люди, у которых выявили симптомы, не смогут попасть на самолет, производящий эвакуацию. Других сразу же эвакуируют на базы ВВС в США», – заявил Фаучи.

Тех пассажиров, у которых проявятся симптомы заражения во время полета, отделят от остальных. Кроме того, все, кто вернется с судна, проведут две недели в карантине.

Diamond Princess поместили на карантин в порту Йокогамы 4 февраля, после того как у 80-летнего жителя Гонконга, сошедшего на берег, выявили пневмонию, вызванную вирусом нового типа. Карантин изначально был намечен до 19 февраля, но может быть продлен. На судне находятся 24 гражданина России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия японских властей в отношении лайнера «хаотичными и несистемными».

Токио, Зоя Осколкова

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