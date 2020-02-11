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Вторник, 11 февраля 2020, 08:54 мск

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В МИД РФ назвали хаотичными действия Японии в отношении круизного лайнера

Японские власти неприятно удивили российских дипломатов своими действиями в отношении круизного судна Diamond Princess, которое находится на карантине в порту Йокогамы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Честно говоря, японские власти не проявляют тех самых инновационных чудес, которых от них все ждали, и действуют, я сегодня разговаривала с нашими экспертами, хаотично, несистемно, и эти действия вызывают большие вопросы», – сказала Захарова в эфире «Русского радио».

Diamond Princess поместили на карантин в порту Йокогамы 4 февраля, после того как у 80-летнего жителя Гонконга, сошедшего на берег, выявили пневмонию, вызванную вирусом нового типа. Карантин изначально был намечен до 19 февраля, но может быть продлен, так как число заболевших растет и, по последним данным, составляет 130 человек. Всего на судне находится более 1 тысячи членов экипажа и более 2,6 тысячи пассажиров. Среди них 24 гражданина России. У россиян вирус не обнаружили.

Москва, Зоя Осколкова

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