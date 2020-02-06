Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере в Японии выросло вдвое

На борту круизного лайнера Diamond Princess, заблокированного в Японии из-за обнаружения коронавируса у пассажиров, увеличилось число больных. По данным посольства России, среди россиян заболевших нет.

Судно Diamond Princess поместили на двухнедельный карантин в порту Йокогамы, после того как у 80-летнего жителя Гонконга, сошедшего на берег, выявили пневмонию, вызванную вирусом нового типа.

Ранее сообщалось о 10 заболевших. Теперь их число увеличилось до 20, сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и благосостояния Японии. Всех зараженных транспортировали на берег и госпитализировали. Остальным пассажирам предписано не покидать судно.

В общей сложности на лайнере находится 2666 пассажиров и более 1 тысячи членов экипажа. Среди них 24 гражданина России. «На настоящий момент у россиян вирус не диагностирован», – говорится в сообщении посольства России в Японии на странице в Facebook.

В дипмиссии добавили, что поддерживают постоянный контакт с оказавшимися на судне россиянами, а также сотрудничают с японскими властями по вопросу обеспечения людей необходимыми медикаментами.

По последним данным, от нового коронавируса умерло 562 человека, заразились более 28 000 человек по всему миру. Подавляющее большинство из них находятся в Китае и сосредоточены в провинции Хубэй, где находится эпицентр вспышки. За пределами Китая зафиксированы две смерти – на Филиппинах и в Гонконге.

Токио, Служба информации РИА «Новый День»

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