В Японии еще 41 человек заразился коронавирусом на круизном лайнере

На круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту Японии, увеличилось число зараженных коронавирусом. Об этом сообщает NHK со ссылкой на заявление главы Минздрава Японии.

По последним данным, диагноз подтвердился еще у 41 пассажира. Среди зараженных – 21 гражданин Японии, восемь – США, по пять Австралии и Канады, а также один гражданин Аргентины. Среди членов экипажа зараженных нет.

Ранее в посольстве России в Японии рассказали, что у российских граждан коронавирус не диагностирован. Дипломаты находятся на постоянной связи с россиянами, находящимися на борту судна.

Судно Diamond Princess поместили на двухнедельный карантин в порту Йокогамы, после того как у 80-летнего жителя Гонконга, сошедшего на берег, выявили пневмонию, вызванную вирусом нового типа. В общей сложности на лайнере находится 2666 пассажиров и более 1 тысячи членов экипажа. Среди них 24 гражданина России. Ранее диагноз был подтвержден у 20 пассажиров, их доставили на берег и госпитализировали.

Токио, Зоя Осколкова

Токио. Другие новости 07.02.20

В Нью-Дели на территории посольства США изнасиловали пятилетнего ребенка. / А Развожаев не видит: в Севастополе «Единая Россия» бесконтрольно обирает ветеранов. / Чудеса маркетинга: в Киеве частный стоматолог отказалась обслуживать русскоязычных клиентов. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»