В Японии число заболевших коронавирусом на круизном лайнере выросло до 175

На круизном лайнере Diamond Princess в Японии коронавирус нового типа диагностировали еще у 40 человек. Таким образом, число заболевших выросло до 175.

По последним данным, 39 из вновь заболевших на круизном судне, которое стоит на карантине в порту Йокогамы, – пассажиры. Один человек – сотрудник карантинной службы. Отмечается, что он не был одет в защитный костюм и очки, хотя и принимал остальные меры безопасности.

Из тех, у кого выявили коронавирус, двое находятся в реанимации, еще два человека нуждаются в принудительной подаче кислорода, передает агентство Киодо со ссылкой на министерство здравоохранения Японии.

Как сообщили в посольстве России РИА «Новости», среди вновь заболевших россиян нет. Напомним, на судне находятся 24 гражданина РФ.

Diamond Princess поместили на карантин в порту Йокогамы 4 февраля, после того как у 80-летнего жителя Гонконга, сошедшего на берег, выявили пневмонию, вызванную вирусом нового типа. Карантин изначально был намечен до 19 февраля, но может быть продлен, так как число заболевших растет. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия японских властей в отношении лайнера «хаотичными и несистемными».

Токио, Зоя Осколкова

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