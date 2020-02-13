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Четверг, 13 февраля 2020, 16:11 мск

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Камбоджа не испугалась коронавируса и пустила лайнер Westerdam в свой порт

Власти Камбоджи пустили в свой порт Сиануквиль круизный лайнер Westerdam которому ранее было отказано в швартовке в пяти странах: Японии, Тайване, Филиппинах, Таиланде и Гуаме. Власти этих государств наложили запрет на остановку лайнера из-за боязни распространения опасного коронавируса COVID-19, пишет Khmer Times.

Как писал «Новый День», Westerdam вышел из порта Гонконга 1 февраля. На его борту находятся 1455 туристов и 804 члена экипажа. Впрочем, камбоджийские власти пока не давали разрешения кому-либо из находящихся на борту людей сойти на берег. Как передает Fresh News, для начала каждый из них пройдет медицинское обследование, заявил губернатор провинции Сиануквиль Куоч Чамроеуном.

На недомогание пожаловались около 20 человек из числа находящихся на борту круизного судна. Их анализы отправят для проверки в Институт Пастера в Пномпене. По словам представителя российского дипломатического ведомства столице Камбоджи, на Westerdam находятся восемь граждан РФ – 7 туристов и одна женщина – член экипажа. Компания – оператор круиза – Holland America Line – планирует отправить россиян на Родину до 15 февраля.

«Отнесли паспорта на камбоджийскую визу, нам сказали ждать дальнейших указаний, когда разрешат спуститься. До 15 февраля нас всех обещали отправить домой», – приводит ТАСС слова одной из россиянок на борту круизного лайнера. Она отметила, что все пассажиры весьма признательны властям Камбоджи за разрешение зайти в порт Сиануквиль.

В Holland America Line отметили, что все пассажиры отправятся в столицу Камбоджи, билеты им оплатят. Кроме того, компания обязуется возместить стоимость круиза и обещает дать 100% скидку на следующее путешествие. В организации подчеркнули, что все гости на борту здоровы, несмотря на ошибочные сообщения, что кто-то мог быть заражен коронавирусом.

Пномпень, Иван Гридин

Пномпень. Другие новости 13.02.20

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